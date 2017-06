AfterDawn täysi-ikäiseksi - sivustomme täyttää 18v!

Vuosia on vierinyt ja pikkuhiljaa sivustomme fokus on seurannut muuttuneita teknologiatrendejä ja nykyisin sivustokokonaisuutemme kattaakin käytännössä kaiken kuluttajateknologiaan liittyvän uutisoinnin kolmen sivustomme (AfterDawn, Hardware.fi sekä Puhelinvertailu) kautta.Kahdeksantoista vuottaon netin mittakaavassa aivan käsittämättömän pitkä aika. Monia nykypäivän "pakollisia" verkkopalveluita ei ollut vielä olemassakaan - vuonna 1999 verkoats haettiin tietoaja sen kilpailijoiden kautta,oli vasta aloittelemassa toimintaansa..ei ollut tietoakaan janykyisenkalyainen liiketoiminta oli lähinnä utopiaa, epätodellista haihattelua tulvaisuudesta.Mutta AfterDawn on säilynyt. Välillä olemme kokeneet hyviä aikoja, välillä vaikeita. Ja kaikki on muuttunut, monesti: verkon mainosmaailma on muuttunut useampaan otteeseen oikeastaan täydellisesti, uutisten luku on muuttunut ja siirtynyt mobiiliin, sivustojen etusivut ovat menettämneet merkitystään, sosiaalinen media on noussut erittäin tärkeään rooliin. Ja aivan varmasti muutos jatkuu ja on turha edes spekuloida miten sisältöjä kulutetaan vaikkapa 10 vuoden päästä. Mutta meillä on usko siihen, että AfterDawnin sisällölle ja tavalle toimia on kysyntää vielä 10 ja 20 vuoden päästäkin.Ja tuo usko siihen, että teemme asioita, joilla on merkitystä, on ehkä se syy, miksi AfterDawn on edelleen olemassa, itsenäisenä ja omaa historiaansa ymmärtävänä. Ja te, rakkaat lukijamme, olette se syy, miksi tuo usko on olemassa - saamme teiltä palautetta vuodesta toiseen, jonka ansiosta uskomme, että AfterDawnin sisällöt kiinnostavat.Kiitokset kuluneista 18 vuodesta. Kiitokset kaikille lukijoillemme, rekisteröityneille käyttäjillemme, moderaattoreillemme, entisille ja nykyisille työntekijöillemme sekä yhteistyökumppaneillemme. Ilman teitä AfterDawnia ei olisi nykymuodossaan olemassa.Kiitokset koko AfterDawnin tiimin puolesta,