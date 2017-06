Spotifyn musiikkivalikoiman tärkeä puute paikattiin – Swiftin musiikki kuunneltavissa

Suoratoistopalveluiden toimintatavat tapetille muutama vuosi sitten nostanut Taylor Swift on palannut Spotifyn musiikkivalikoimaan. Tähän asti Apple Musicilla on ollut yksinoikeus suoratoistopalveluiden osalta Swiftin musiikkiin. Suoratoistopalveluiden toimintatavat tapetille muutama vuosi sitten nostanuton palannut Spotifyn musiikkivalikoimaan. Tähän asti Apple Musicilla on ollut yksinoikeus suoratoistopalveluiden osalta Swiftin musiikkiin.

Apple Musicin ja Spotifyn lisäksi Swiftin albumit löytyvät muistakin isoista suoratoistopalveluista, joten Applen kanssa solmitun yksinoikeussopimuksen määräajan umpeutuminen vaikuttaisi olevan syy miksi Swift toi musiikkinsa kilpaileviin palveluihin.



Swift on kritisoinut kärjekkäästi suoratoistopalveluiden ilmaisia tilausluokkia, mutta siitä huolimatta Swiftin musiikki on saatavilla Spotifyssakin sekä Premium-asiakkaille että ilmaiskäyttäjille. Applen kannalta yksinoikeuden päättyminen on tietysti ikävä asia, sillä näkyvänä ja suosittuna artistina Swift on saattanut olla monelle syy hankkia Apple Music -tilaus Spotifyn sijaan.