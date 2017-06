Venäläinen ohjelmistotalo syyttää Microsoftia – Haittaa kilpailua

Venäläinen ohjelmistotalo Kaspersky on tehnyt Microsoftista Venäläinen ohjelmistotaloon tehnyt valituksen Euroopan komissiolle , koska se epäilee IT-jätin toimineen kilpailulainsäädännön vastaisesti.

Kasperskyn näkemyksen mukaan Microsoft käyttää määräävää markkina-asemaansa hyväksi edistääkseen sen omien tietoturvatuotteiden käyttöä Windows-tietokoneissa kolmansien osapuolien tarjoamien ratkaisujen kustannuksella. Microsoftin vastineen mukaan se toimii kilpailulainsäädännön mukaisella tavalla ja sen tavoitteena on ainoastaan pitää sen asiakkaiden tietoturvasta huolta.



Kasperskyn mukaan Microsoft rajoittaa käyttäjien valinnanvapautta ja on aiheuttanut taloudellisia tappioita niin tietoturvataloille kuin loppukäyttäjillekin. Kasperskyä on harmittanut esimerkiksi ilmoitusikkuna, joka on tarjonnut mahdollisuuden korvata kolmannen osapuolen tietoturvaratkaisun Microsoftin omalla Windows Defenderillä.



Kaspersky on valittanut Microsoftin toimista myös Venäjällä ja Saksassa.