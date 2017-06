Everything voi olla ensimmäinen Oscar-ehdokkuuden saanut peli

Taiteenlajina videopelit ovat varsin nuori ilmiö. Kenties 80-luvulta saakka sitä on voinut jossain mielessä pitää taiteena, mutta erityisesti uuden vuosituhannen myötä pelikehittäminen on noussut sellaisiin sfääreihin, että se kilpailee jo valtavirrassa Hollywoodin kanssa rintarinnan.

Pelialalla onkin jo mm. omat palkintogaalansa, mutta nyt ensimmäistä kertaa peli voi päästä osaksi myös Hollywood-kansan ihannoimaan Oscar-gaalaa. Everything-simulaatiopelin kehittäjä David O'Reilly kertoo Twitterissä , että pelin traileri on läpäissyt Oscar-gaalan järjestäjän (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) testin soveltuvuudesta Oscar-ehdokkaaksi.Tämä ei vielä tarkoita, että Everything olisi lähellä voittoa tai edes ehdokkuutta omassa kategoriassa, mutta se on joka tapauksessa ensimmäinen peli, joka on soveltunut Oscar-ehdokkaaksi.Pelin 11 minuutin mittainen traileri hakee ehdokkuutta lyhyt animaatioelokuva -kategoriassa (animated short film). Se esittelee simulaalitiopelin mukautuvuutta pienimmistä eliöistä aina avaruustasolle asti. Trailerin taustalla kerronnasta huolehtii edesmennyt brittifilosofi Alan Watts. Traileri voitti viime kuussa Vienna Independent Shorts -filmifestivaaleilla tuomariston palkinnon.