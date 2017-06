Applelta täysin uusi tuote – Tässä on HomePod

Uusien ohjelmistojen, tietokoneiden ja iPad Pro -malliston lisäksi Applella oli esillä WWDC-kehittäjätapahtumassa täysin uusi tuote: HomePod. Kyseessä on kotiin asennettava älykäs kaiutin, jonka avulla Apple yrittää päästä käsiksi mukaan musiikin kotikuuntelua. Uusien ohjelmistojen, tietokoneiden ja iPad Pro -malliston lisäksi Applella oli esillä WWDC-kehittäjätapahtumassa täysin uusi tuote: HomePod. Kyseessä on kotiin asennettava älykäs kaiutin, jonka avulla Apple yrittää päästä käsiksi mukaan musiikin kotikuuntelua.

HomePod on matala ja pyöreä kaiutin, jota ympäröi kolmiulotteinen tiheäsilmäinen verkko. Verkon sisuksiin on piilotttu seitsemän suunnattua diskanttikaiutinta, bassokaiutin sekä A8-järjestelmäpiiri. Kaiuttimesta on kehitetty "tilatietoinen", joten sen äänentoisto reagoi käyttöympyrän mukana. Kaiutinta ohjataan puheella laitteen ympäriltä löytyvien kuuden mikrofonin avulla. Puhetunnistus on luonnollisesti hoidettu Sirin avulla.



Sirin avulla voi tehdä muutakin kuin soittaa musiikkia Apple Musicin katalogista. Applen strategiana on käytännössä tehdä HomePodista Amazon Echon kaltainen älykäs kaiutin, jonka käyttäjä voi hankkia tietoa urheilutuloksista, säästä, suunnitella päivän ohjelman tai ohjata älykodin laitteita.



Hinta HomePodilla on 349 dollaria ja se tulee myyntiin joulukuussa (Yhdysvallat, Australia ja Britannia).