Apple paljasti Apple Musicin uudet käyttäjäluvut, ei saa kiinni Spotifyä

Applella on parhaillaan käynnissä WWDC-konferenssi, jossa se kertoo tietoa uudistuneista palveluista ja sovelluksista sekä tietysti tyypilliseen tapaan on valottanut kuinka Applen vuosi on kulunut.

Heti alkuun yhtiön toimitusjohtaja kertoi, ettei tällä kertaa kuitenkaan kerrota statistiikkaa juurikaan, koska on niin paljon uutta mistä puhua. Olisi yllättävää, ettei Apple pönkittäisi omaa egoaan huimilla luvuilla, kuten sillä on tavallisesti ollut tapana, jos olisi jotain mullistavaa kerrottavaa.



Tim Cookin mukaan kuitenkin "Apple is doing great" eli Applella menee mahtavasti. Yksi statistiikka, joka paljastettiin myöhemmin Applen markkinointipomo Phil Shillerin toimesta, on Apple Musicin uudet käyttäjäluvut.



Yhtiön mukaan parin vuoden takaista musiikkisovellusta käyttää nyt 27 miljoonaa käyttäjää. Tämä on varsin mukava luku, mutta ei missään nimessä kilpaile vieläkään Spotifyn kanssa, joka ilmoitti maaliskuussa 50 miljoonan käyttäjän rajapyykistä.



Spotify on noin puolen vuoden välein ilmoittanut 10 miljoonasta uudesta maksavasta käyttäjästä, jollaiseen kasvuun Apple ei ole onnistunut vastaamaan, puhumattakaan eron kuromisesta. Applella 10 miljoonaan uuteen asiakkaaseen meni noin 9 kuukautta, sillä yhtiö ilmoitti viime syyskuussa, että Apple Musicilla on 17 miljoonaa käyttäjää.