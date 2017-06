Samsung on esitellyt liki kaksi kertaa tarkempaa VR-näyttöä

Samsung on esitellyt Display Week 2017 -tapahtumassa uutta VR-laitteisiin kehitettyä näyttöä. Nykyisissä virtuaalitodellisuuslaseissa käytetään usein Samsungin 1080 x 1200 -resoluution näyttöjä, mutta kehitys on tuomassa melkoisen parannuksen virtuaalitodellisuuteen.

Samsungin esittelypaikalla Display Weekillä oli uusi tarkempi VR-näyttö, jollaisia todennäköisesti löytyy tulevan sukupolven VR-laitteista. Esimerkiksi HTC Viven ja Oculus Riftin näytöt ovat Samsungin valmistamia AMOLED-näyttöjä, joiden pikselitiheys on n. 460 ppi. Uudessa näytössä tiheys yltää yli 850 pikselin tuumatiheyteen eli liki tuplaksi.Niinpä kun koko on sama 3,5 tuumaa niin uuden näytön resoluutio on huima 2024 x 2200. Virkistystaajuuden ja kirkkauden osalta näyttö on samaa tasoa edeltäjänsä kanssa. Kuten oheisista Redditissä julkaistuista kuvista voi nähdä, niin uusi näyttö (oikealla) eroaa jopa kameralla otetuissa kuvissa selvästi (klikkaa kuvaa suuremmaksi). Paljaalle silmälle resoluution kasvaminen on varmasti vielä vaikuttavampi kokemus.Mikäli on ajatellut ostavansa virtuaalitodellisuuslasit, niin näiden kuvien perusteella kannattaa kenties odottaa seuraavaa sukupolvea.