Google haastaa Spotifyn ja Apple Musicin pidemmällä testijaksolla

Tähän mennessä kenties eniten panostanut Apple on onnistunut parhaiten, mutta Googlekin pyrkii lyömään kapuloita rattaisiin entistä kovemmin. Onhan hakujätillä valtaisa joukko Android-käyttäjiä, joiden muuttaminen musiikkiasiakkaiksi luulisi olevan helppoa.Nyt yhtiön uusi strategia on tarjota entistä laajempaa kokeiluaikaa. Uusi testijakso on lanseerattu hiljattain ja se mahdollistaa Google Play Musicin ilmaiskäytön parhaimmillaan jopa peräti neljän kuukauden ajan.Aiemmin yhtiö on tarjonnut maksimissaan 90 päivän eli kolmen kuukauden testijaksoa, jonka jälkeen aletaan veloittaa noin kympin kuukausimaksua. Nyt erikoistarjous antaa Yhdysvalloissa neljän kuukauden testijakson ja Suomessa kokeiluaikaa on nostettu kahteen kuukauteen.Koska kyseessä on erikoistarjous, niin voi olettaa, ettei se ole saatavilla loputtomasti. Niinpä jos haluatkin kokeilla vaihtoehtoa esimerkiksi Spotifylle tai kenties arvioida olisiko palvelusta kympin kuukausihinnan arvoinen, niin suuntaa tänne