Edullinen vaihtoehto kopterikuvaukseen: DJI Sparkia voi ohjata Jedi-voimilla

DJI on esitellyt uuden erittäin kompaktin Spark-kopterin. Pienen kokonsa lisäksi Sparkissa saattaa kiinnostaa myös sen sisältämä tuki eleohjaukselle, joten kopteria voi liikutella ihmisellä aivan kuin olisi Voimaa käyttävä Jedi. on esitellyt uuden erittäin kompaktin-kopterin. Pienen kokonsa lisäksi Sparkissa saattaa kiinnostaa myös sen sisältämä tuki eleohjaukselle, joten kopteria voi liikutella ihmisellä aivan kuin olisi Voimaa käyttävä Jedi.

DJI on hahmotellut Sparkin kohdemarkkinaksi laaja-alaisempien selfie-kuvien ja -videoiden nappaaminen. Tikulla kameran saa vietyä vain varren pituuden verran etäämmäksi, kun taas Sparkilla etäisyyttä voi kasvattaa lähes kuinka suureksi tahansa. Kuva-alaan saadaan näin enemmän yksityiskohtia ja kuvakulmat ovat monipuolisempia. Kuviin ei päädy myöskään hölmöltä näyttävää vartta.



Sparkia voi liikutella ylös ja alas siirtämällä pitkäksi ojennettua kättä näihin suuntiin. Lisäksi kopterin etäisyyttä saa loitonnettua ja pienennettyä ojentamalla ja koukistamalla käsivartta. Kovin pitkälle kopteria ei saa käsivoimin siirrettyä, mutta pidemmälle kopterin voi ohjata älypuhelimen avulla. Varsinaista kauko-ohjaimella päästään vielä yli sadan metrin päähän.



Kopteria voi halutessaan myös personoida erilaisten värikuorien avulla. Kopterissa on mekaanisesti stabilisoitu 12 megapikselin kamera (Full HD). Sparkissa on kohteenväistö sekä mahdollisuus lukita kuvauskohde.