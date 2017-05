Spotify-tietovuoto – Tarkista täältä tuleeko sinun vaihtaa salasanasi

Muuutama tuhat-käyttäjätunnusta salasanoineen on vuotanut nettiin. Vajaan 6500 tunnuksen joukossa on myös noin 70 suomalaisen käyttäjän kirjautumistietoa. Salasanan vaihtaminen voi olla järkevä toimenpide vaikka omaa tunnusta ei listasta löytyisikään.

Spotify-kirjautumistietoja on vuodettu aiemminkin ja ne ovat tämänkertaisen tapauksen tavoin olleet kokoluokaltaan varsin pieniä. Suurta tietomurtoa Spotifyn järjestelmiin ei ole siis vielä pystytty tekemään – tai se on jäänyt ainakin huomiotta. Tunnukset on todennäköisesti kaapattu tietojenkalastelun avulla – se selittäisi ainakin aineiston suhteellisen pienen koon.Jos sinua mietityttää, että vuotiko sinun tilisi salasana, niin voit tarkistaa asian kirjoittamalla Spotify-tunnuksesi (ei sähköposti) linkin takaa löytyvään tarkistimeen:Jos käytät samaa salasanaa myös muissa verkkopalveluissa, tulee niidenkin salasanat vaihtaa mahdollisimman nopeasti.