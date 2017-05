Näin Dubaissa: Robottipoliisit alkavat partioida kaduilla

Dubain poliisivoimat poliisivoimat on ottamassa käyttöön robottipoliisit , jotka alkavat partioida kadulla tavallisten poliisien tavoin. Robotit eivät kuitenkaan ala pamputtamaan varkaita, vaan niiden tehtävänä on tarjota paljon arkipäiväisempiä palveluita kansalaisille.

Ajatuksena on jalkauttaa kadulle ikään kuin Segway-automaatteja, joiden kautta kansalaiset voivat raportoida rikoksia, maksaa sakkoja ja kysyä tietoja. 1,5 metriä korkeiden Robocopien kanssa voi kommunikoida käsiä liikuttelemalla, puheella ja laitteen "rinnasta" löytyvän kosketusnäytön kautta.



Toiminnallisuudet vaikuttavat suurilta osin siltä, että ne olisi toteutettavissa myös pelkän mobiilisovelluksen kautta. Dubain poliisivoimien motiivit voikin olla se, että kadulle ja ostoskeskuksiin saadaan liikkuvia kameroita. Roboteissa on sisäänrakennettuna esimerkiksi kasvojentunnistusteknologiaa. Robocopin silmien kamerat välittävät videokuvaa johtokeskukseen, jossa voidaan myös tehdä omia analyysejä.



Dubain tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä jopa neljännes poliisien tehtävistä hoituisi robottien kautta. Robotin on suunnitellut espanjalainen PAL Robotics.



Suomessa poliisien haalareihin on suunniteltu otettavaksi käyttöön myös kamerat.