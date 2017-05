Google Lens tunnistaa kukat ja kaupat tekoälyn voimin

Googlen kehittäjäkonferenssi I/O päättyi eilen San Franciscossa ja yhtiön vuoden kenties tärkeimmät viestit tulevaisuuden suhteen on annettu niin kehittäjille kuin Android-käyttäjille. Yksi merkittävimmistä uudistuksista mitä Android-rintamalla tullaan tulevan vuoden aikana näkemään on uusi ominaisuus Google Lens.









Tämä kyseinen ominaisuus on konseptina tuttu jo vuosien takaa. Käytännössä se mahdollistaa kameran toimimisen eräänlaisena älylinssinä, joka paljastaa kohteesta tietoja. Tällaisia ominaisuuksia on nähty niin Microsoftilta kuin Googleltakin jo vuosien ajan, mutta nyt tekoälyn kehitys on tuonut sen uudelle asteelle.Google Lens yhdistää tietysti mm. koneoppimista, yleisempää tekoälyä, Google Assistantin ominaisuuksia kamerasovellukseen. Se osaa paitsi kertoa lisätietoa kamerasovelluksen läpi näkyvästä kaupasta, mutta tämän lisäksi tunnistaa visuaalisen tekoälyn voimin esimerkiksi kasvit jopa lajiketta myöten.Samainen ominaisuus mahdollistaa myös lähiverkkoon liittymisen helposti, kun kameran osoittaa reitittimen alta löytyviin tietoihin.Googlen valtavat panostukset tekoälyyn materialisoituvat Google Lensissa, joka alkuun löytyy integroituna Google Assistantiin sekä kamerasovellukseen, mutta myöhemmin sen käyttöä laajennetaan myös muille osa-alueille.