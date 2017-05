EU-päätös: Yle Areena näkyviin myös ulkomailla

@yleareena C) Yle Tunnukseen täytyy tuoda vahva tunnistautuminen. D) Ei vielä tarkkaa päivämäärää milloin tapahtuu, mutta ensi vuoden aikana. -- Kari Haakana (@Karde) May 18, 2017

Käytännössä päätös merkitsee sitä, että kun suomalainen tilaa Suomessa, on hänen saatava katsoa Suomen Netflixiä muös Saksassa lomaillessaan. Päätös ei siis poista maakohtaista sisällön erittelyä, eli suomalaiset eivät voi jatkossakaan tilata Saksan Netflixiä, sillä rajoitusten poisto kattaa vain "väliaikaisen oleskelun" toisen EU-maan alueella.Päätöksestä kuitenkin seuraa mm. se, ettätäytyy tarjota jatkossa sisältöjään, rajoituksetta, myös ulkomailla oleville suomalaisille. Tähän saakkasisällöistä noin 20% on ollut maarajoitusten takana ja näin ollen em. sisältöjä ei ole voinut katsoa ulkomailla ollessaan, vaikka Yle-veroa maksaakin.Yle Areenan palvelupäälikön Kari Haakanan mukaan Yle onkin luomassa vahvaa kirjautumista palveluun, jota käyttämällä myös ulkomailla vierailevat suomalaiset pääsevät käsiksi Ylen kaikkiin sisältöihin:Tekijänoikeusjärjestöt vastustivat muutosta rajusti, mutta päätös on nyt nuijittupöytään ja seuraavaksi EU-maiden täytyy lisätä se osaksi kansallista lainsäädäntöään.