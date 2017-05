Applen Tim Cook on bongattu kokeilemassa uudenlaista lisälaitetta Apple Watchiin

Yksi tuotekategorioista, jonka uudistumista on odotettu pitkästi ja hartaasti on Apple Watch. Yhtiön älykello on ollut jokseenkin limbossa pidemmän aikaa, vaikka onkin onnistunut kaappaamaan valtaosan älykellomarkkinoista.Yhtiön johdosta on kerrottu pitkään, että panostukset elämäntapa- ja terveysteknologioihin ovat kasvaneet. Kiinnostus Apple Watchin myötä on tietysti kasvanut oleellisesti, kun yhtiön teknologia on mahdollistanut esimerkiksi liikunnan ja sykkeen mittaamisen.Nyt tulossa on terveyden osalta yksi iso mullistus, kun yhtiö pyrkii integroimaan diabeetikoille elintärkeän glukoosin mittaamisen älykelloon. Applen toimitusjohtajaa onkin bongattu kokeilemassa lisälaitetta Apple Watchille, joka mittaa verensokerin jatkuvasti ja ilman pistoksia, kertoo CNBC Apple ei ole tavallisesti julkaissut älykelloja WWDC-konferenssin yhteydessä, vaan keskittynyt enemmän Mac-malliston uutuuksiin sekä ohjelmistojen päivityksiin. Voi tosin olla, että tulevan watchOS:n myötä saamme lisävihiä uudistuvasta Apple Watchista.