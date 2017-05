Spotify osti tekoälyosaamista, palvelu ymmärtää pian musiikkia kuin ihmiset

Spotifyn ostama Niland.io on pariisilainen yritys, jonka tekoäly- ja koneoppimisosaaminen on keskittynyt erityisesti musiikin hakemiseen ja suositusten tekemiseen. Viime vuosina musiikkipalveluiden paremmuudesta on voinut päättää pääasiassa kahdella tavalla: musiikin tarjonnan määrällä ja laadulla sekä sen löydettävyydellä.Monien mielestä tarjonta kaikissa suurimmissa musiikkipalveluissa on sitä luokkaa, että se ei tee suurta pesäeroa esimerkiksi Apple Musicin ja Spotifyn välillä. Spotifyn tekoälyn piiriin kuuluvista ominaisuuksista puolestaan esimerkiksi viikottain räätälöityä musiikkia tarjoava Discover Weekly on hyvä esimerkki löydettävyyden parantamisesta.Nyt Niland.io tuo lisää tällaista osaamista Spotifylle, jonka johto käyttäjämäärissä on vain kasvanut viimeaikoina. Spotifystä kerrotaan Tech.eu:lle , että Niland.io:n teknologia on mullistanut tekoälyhaun. Teknologia on mahdollistanut koneiden musiikin kuuntelemisen ihmisten tavoin, jolloin tekoäly ymmärtää itse sisällöstä.Tämä luonnollisesti mahdollistaa musiikin kategorioimisen ilman genre-merkintöjä, sanoituksia tai kuvauksia. Voimmekin odottaa jatkossa Spotifyyn vielä Discover Weeklyä älykkäämpiä ja parempia ominaisuuksia.