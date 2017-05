Teslan tulevaa massoille tarkoitettu mallia bongattu teillä

Noin 35 000 dollarin alkaen-hinnalla varustettua mallia on ennakkotilattu valtaisat määrät ja massavalmistuksen on määrä alkaa jo ensi kuussa, mutta ensimmäiset testiajot ajettiin julkaisuehdokkaalla (RC, release candidate) vasta alle pari kuukautta sitten . Stanley Morganin analyytikkojen mukaan voi olla, ettei Teslan vakuutuksista huolimatta ehditä luvattuun aikatauluun.Tesla faneille on kuitenkin myös hieman mukavempia uutisia, sillä Model 3:n RC-malleja on kuitenkin nähty myös teillä ensimmäisen testiajon jälkeen. Uusin näköhavainto on hopeanvärisestä Model 3:sta, joka on bongattu poseeraamassa Reddittiin julkaistussa kuvassa Teslan ensimmäisten autojen, pikkuruisten Roadsterien edessä yhtiön päämajan tienoilla. Hopeanvärisestä Model 3 RC:stä on saatu kuvia teillä liikkuessa myös muista kulmista BGR:n mukaan luonnossa on nähty tähän mennessä kaikkiaan viisi eri värivaihtoehtoa (sininen, valkoinen, musta, punainen ja hopeinen), joten ainakin julkaisuehdokkaita on testattu ahkerasti.