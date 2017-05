Huippusuosittu kirja- ja pelisarja saapuu teatterien sijaan Netflixiin

Uudet tiedot tosin kertovat, että mikäli valkokankaalla tarkoittaa elokuvateatteria, niin ei kovin pian, mutta tiedossa on kenties sitäkin parempia uutisia The Witcherin ystäville.Suoratoistojätti Netflix on hakkinut oikeudet The Witcheristä tehtävään televisiosarjaan, jonka taustalla on Sean Daniel Companyn mm. alkuperäisen Muumio-elokuvan tuottaja Sean Daniel sekä Jason Brown. Niinpä luvattu The Witcher -elokuva ei saavukaan näillä näkymin ainakaan tänä vuonna, mutta Netflixin alkuperäissarjassa potentiaalia voi olla jopa enemmän.Sapkowskin työskentelee sarjassa konsulttina ja on kertonut olevansa tyytyväinen Netflixin tulevasta sarjasta. Tämä lupaa hyvää todennäköisesti sekä kirja- että pelisarjan faneille.Tässä vaiheessa tiedot sarjasta ovat hyvin vähäisiä, mutta tiettävästi sitä tuotetaan useamman kauden verran, kertoo Engadget . Esimerkiksi näyttelijöistä ei tässä vaiheessa ole mitään tietoa.The Witcherin päähenkilö on Geralt of Rivia, joka on yksi viimeisistä noitureista (witcher). Kääpiöiden, haltioiden ja muiden faltasiaolentojen maailmaan sijoittuvassa tarinassa Geraltin tehtävä on tuhota hirviöitä yli-inhimillisillä voimilla ja taioilla.