Zenimax hakee Oculusin jälkeen päänahkaa Samsungista

Mediayhtiö Zenimaxin ja virtuaalitodellisuuden edelläkävijä Oculusin välinen riita oikeudessa on päässyt välietappiin , mutta draama yhtiöiden ympärillä on saattanut vain paisua. Jo 2014 alkanut taistelu teknologian omistuksista johti jopa Facebook-pomo Zuckerbergin todistajalausuntoihin

Uudet tiedot kertovat, että Zenimax on haastamassa nyt täysin uutta yhtiötä ja kyseessä ei ole mikään pikkufirma tälläkään kertaa. Zenimax on ottamassa yhteen lakituvassa tällä kertaa Samsungin kanssa, jonka se väittää rikkoneen yhtiön patentteja. Tämä johtuu siitä, että Samsungin Gear VR käyttää Oculusin teknologiaa.Vaikka Zenimax otti peräti puolen miljardin oikeusvoiton Oculusista ja sen emoyhtiö Facebookista, niin se ei onnistunut näyttämään toteen, että teknologiaa olisi varastettu Zenimaxin silloisen työntekijän, John Carmackin toimesta hänen siirtyessään Oculusille. Voitto tuli tekijäoikeusrikkomuksista ja Oculusin perustaja Palmer Luckeyn rikottua NDA-sopimusta.Nähtäväksi jää kuinka oikeus tällä kertaa reagoi Zenimaxin syytöksiin ja jos voitto tulee, niin kuinka suuret korvaukset Samsung joutuu maksamaan. Tämän lisäksi toki Zenimaxin ja Oculusin tarina on kaikkea muuta kuin puitu ja jopa John Carmackilla on vetämässä oma oikeusjuttu Zenimaxia vastaan , jossa vaaditaan 20 miljoona korvauksia.