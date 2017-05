"LAST WARNING!" - Yrittäjiin suunnattu Facebook-huijaus leviää

Viimeisen vuorokauden aikana usea kotimainen yritys on saanut viestiä Facebookissa siitä, että heidän yrityksensä Facebook-sivut ollaan poistamassa sääntörikkomusten vuoksi.

LAST WARNING!



Your account has been reported by other users, security system received a report that your account has violated Facebook's policy. Please confirm your account by clicking the link below:



huijauslinkki



Attention:



All accounts are not verified within 24 hours will be deleted from our database, and users will not be able to use them again.



Facebook Team Security.

Disable Warning | Facebook

Copyright 2017 by Facebook, Inc

Kyseessä on huijaus. Viestit ovat tulleet useimmille-nimiseltä käyttäjältä, jossa uhkaillaan sivujen poistolla 24 tunnin sisään, jos tilannetta ei käy selvittämässä viestissä olevassa osoitteessa.Osoite, joka viestissä on mukana, ei oleomistama osoite, vaan täysin ulkopuolisen, kyseisen huijauksen takana olevan tahon, omistama osoite. Osoitteessa yritetään saada "tilanteen selvittelyn" varjolla käyttäjiltä heidän Facebook-tunnuksensa ja salasanat selville. Näillä tiedoilla huijari voikin sitten kaapata yrityksen Facebook-sivut itselleen ja kiristää myöhemmin lunnaita niiden palauttamiseksi.Alla ruutukaappaus yhdestä tänään saapuneesta viestistä kotimaiselle pienyrittäjälle:Viestin sanamuoto on:Kuten sanottua, kyseessä on huijaus ja siihen ei tule reagoida millään tavalla,