Google tuo avustajansa joka paikkaan, jopa tiskikoneeseen

Hakujätin viime vuonna uudistetun avustajan halutaan valloittavan Android-laitteiden lisäksi myös muita alustoja. Googlella on tähtäimessä peräti iOS, kertoo Bloomberg . Applen käyttöjärjestelmästä löytyy esiasennettuna tietysti Siri, mutta esimerkiksi Microsoft on mainostanut kovasti omaa Cortana-avustajaansa Applen laitteilla.Jo nykyisellään Assistantia löytyy esimerkiksi Android Wear -älykelloista ja Google Home -älykaiuttimista, mutta Google haluaa valloittaa kodin paljon tätä täydellisemmin. Mikäli tiedot pitävät paikkansa, niin Google haluaa ääniohjausta muun muassa GE:n valmistamiin jääkaappeihin, uuneihin ja tiskikoneisiin.Bloombergin mukaan Google esittelee lisäksi Kuvat-sovellukseen uuden ominaisuuden, jolla pystyy luomaan automatisoidusti fyysisiä kuva-albumeja. Noin 10 dollarin hintaan kuvat saa kotiinkuljetettuna omalla kahvipöydälle.Google's AI will show up in other new products this week. The company's popular Photos app will be upgraded with a feature for creating physical coffee table photo books, according to the person familiar. Last year, Google upgraded the AI software supporting Photos so the service could automatically create albums by combining relevant and related images.