Kotimaisesta Rendel-supersankarielokuvasta julkaistiin traileri

Syyskuussa elokuvateattereihin saapuva Rendel on ensimmäinen suomalainen supersankarielokuva.

Rendelin sarjakuvahahmon on luonut elokuvan ohjannut Jesse Haaja. Rendeliä esittää Kris Gummerus ja muissa rooleissa nähdään mm. Renne Korppila, Rami Rusinen, Aake Kalliala, Alina Tomnikov ja Reino Nordin.



1,3 miljoonan euron budjetilla tuotettu Rendel kuvattiin syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Elokuva sijoittuu tulevaisuuden Suomeen, jossa Rendel taistelee pahamaineista VALA-järjestöä vastaan. Elokuva on trailerin perusteella erittäin väkivaltainen.



Rendelin ensi-ilta on 22. syyskuuta. Elokuvan teaser-trailereita on katsottu YouTubessa yhteensä yli 10 miljoonaa kertaa.