George R.R. Martin: Game of Thronesille on suunnitteilla viisi spin-off-sarjaa

HBO:n on jo aiemmin kerrottu työstävän neljää spin-off-sarjaa. HBO on kiinnittänyt käsikirjoittajiksi(Godzilla, Kong: Skull Island),(Kingsman: The Golden Circle, X-Men: First Class),(L.A. Confidential, Mystic River) ja(Mad Men, The Bastard Executioner).Martin kertoo blogissaan olevansa henkilökohtaisesti mukana jokaisessa projektissa. Martin on jo tavannut kaikki käsikirjoittajat ja valmistellut sarjojen kehitystä muutaman kuukauden ajan.Martin kertoi myös, että sopimukset on tehty nk. pilottijakson käsikirjoituksesta. Voikin olla, että kaikki käsikirjoitukset eivät päädy kokonaisiksi tuotantokausiksi.Game of Thrones -sarja päättyy ensi vuonna kahdeksanteen kauteen. Sarjan seitsemäs tuotantokausi käynnistyy 16. heinäkuuta.