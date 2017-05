Opera-selaimeen isoja uudistuksia – WhatsApp suoraan selaimessa ja uusi ulkoasu

Opera päivittyi tällä viikolla versioon 45. Päivityksen myötä selaimen sivupalkkiin on tuotu mahdollisuus keskustella selaimen sisällä Facebook Messengerissä, WhatsApissa ja Telegramissa. Lisäksi aloitussivulle on tuotu uusia taustakuvavaihtoehtoja ja selaimessa on mahdollisuus ottaa käyttöön tumma teema. Mainosten blokkaukseen tarjotaan uuden version myötä myös aiempaa enemmän asetuksia.Koodinimellä Reborn tunnetun selainversion myötä Operan visuaalista ulkoasua on uudistettu laajasti . Reborn-version ominaisuudet ovat tuttuja Operan kokeellisesta Neon-selaimesta, jota esiteltiin tammikuussa Windows- ja Mac-version Operasta voi ladata esimerkiksi:stä: