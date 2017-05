Tutkimus: YouTube-musiikki vähentää piratismia

Spotifyn jälkeen niin musiikkialan etujärjestöistä kuin jopa Applen johdosta on syytetty YouTubea. Googlen videopalvelusta löytyy valtaisasti musiikkia, joista osa on levy-yhtiöiden tai artistien lisäämään, mutta tämän lisäksi myös musiikkia, jota sinne ei ole lisätty tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymänä. YouTube tosin mahdollistaa laittoman sisällön poistamisen melko helposti.Nyt markkinatutkimusyhtiö RBB Economics on julkaissut tutkimuksen, jossa on haettu YouTube-musiikin vaikutusta piratismiin. Googlen tilaama tutkimus osoittaa, että YouTube itseasiassa vähentää musiikkipiratismia. Kyseessä oli ensimmäinen paperi ilmeisesti suuremmasta tutkimuksesta YouTuben vaikutuksista musiikkibisnekseen.Tutkimuksessa tarkasteltiin 1500 käyttäjää useista maista ja niiden käyttäytymistä YouTube-musiikin ja maksullisen musiikin sekä piratismin kanssa. RBB:n mukaan musiikki, jota ei löytynyt YouTubesta kuunneltiin jossain muualla, jossa siitä maksettiin vähemmän. Osa musiikista ladattiin tällöin piraattisivustoilta.Kyselyn mukaan arvioitiin, että kasvua piraattisivustojen käyttöön olisi 29 prosenttia, mikäli YouTubesta ei löytyisi musiikkia.Samalla tutkimuksesta selvisi, että musiikin sulkeminen YouTubesta ei lisännyt merkittävästi sen toistoa toisissa suoratoistopalveluissa tai muilla alustoilla. Niinpä loppupäätelmänä oli, ettei YouTube kannibalisoi muita laillisia musiikkipalveluita.Nyt jäämme vain odottelemaan tekijäoikeussektorin omaa tutkimusta.