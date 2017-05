Teslan aurinkokennokatot saapuivat tilattavaksi, laskuri kertoo nettohinnan

Solar Roof on konsepti, jossa katolle sijoitettavat tiilet korvataan uudenlaisilla tiilillä, joiden sisuksista löytyy aurinkokenno. Kyse ei siis ole katolle sijoitettavasta erillisestä aurinkopaneelista, vaan tavallisen kattomateriaalin korvaavasta ratkaisusta. Niinpä ratkaisu onkin tarkoitettu erityisesti uudisrakentamiseen.Teslan ja SolarCityn kattoratkaisu tarjoaa muutamaa eri ulkonäköä ja -muotoa, jotka mukailevat tavanomaisien vaihtoehtojen ulkonäköä. Elon Muskin mukaan tarkoituksena onkin ollut paitsi luoda aurinkoenergiaa keräävä ratkaisu, niin samalla kestävämpi ja näyttävämpi kattotiili. Tiilillä on loputon takuu rikkoutumista vastaan.Aurinkopaneelit tuottavat sähköä taloon päivisin, mutta yökäyttöön eli sähkön varastointiin vaaditaan erillinen Powerwall-yksikkö. Teslan mukaan tyypillinen neliöhinta on noin 235 dollaria (noin 216 euroa) ja yhtiö on julkaissut sivustollaan laskurin, jolla voi selvittää kuinka kannattava Solar Roof olisi omaan taloon. Laskuri ottaa huomioon mm. katon hinnan, paikallisen sähkön hinnan sekä verohyvitykset.Laskuriin syötetään osoite, jonka tulee olla tällä hetkellä Yhdysvalloissa, asuinpinta-ala neliöjaloissa, joita mahtuu neliömetriin noin 10, sekä kerrosten määrä. Suomi-sivustolla laskuria ei vielä ole, mutta hinnasta saa osviittaa, kun keksii osoitteen Yhdysvalloista.Tänä vuonna Solar Roof tulee saataville kahtena versiona (textured ja smooth) ja ensi vuonna kahtena uutena versiona (tuscan ja slate), kuvat alla. Ensimmäiset asiakkaat saavat tilaukset tänä kesänä Yhdysvalloissa ja saatavuutta laajennetaan Yhdysvaltojen ulkopuolelle ensi vuonna.