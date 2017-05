Microsoft yllätti: iTunes saapuu Windowsin sovelluskauppaan

Microsoft on pyrkinyt kasvattamaan Windowsin sovelluskauppaa vuosikausia, mutta ei ole onnistunut saavuttamaan sillä samanlaista suosiota kuin Apple tai Google. Viimeisin suuri uudistus tuli Windows 10 S -käyttöjärjestelmän myötä, sillä kyseinen käyttöjärjestelmäversio ei mahdollista sovellusten asentamista muualta kuin sovelluskaupasta. Microsoft on pyrkinyt kasvattamaan Windowsin sovelluskauppaa vuosikausia, mutta ei ole onnistunut saavuttamaan sillä samanlaista suosiota kuin Apple tai Google. Viimeisin suuri uudistus tuli Windows 10 S -käyttöjärjestelmän myötä, sillä kyseinen käyttöjärjestelmäversio ei mahdollista sovellusten asentamista muualta kuin sovelluskaupasta.

Nyt Microsoft on kertonut lisää uutisia sovelluskauppaan liittyen Build-konferenssissa. Microsoft kertoi, että Windows 10 -laitteita on jo yli puoli miljardia ja siitä syystä yhä useammat suuret ja pienet sovelluskehittäjät ovat tuomassa sovellukset Windows Storeen. Näistä esimerkkinä Microsoft-pomo antoi Spotify, joka on päättänyt tuoda vihdoin sovelluksensa Windows Store -sovelluskauppaan.



Vielä suurempi uutinen oli kuitenkin, että myös Applen iTunes saapuu Windowsin sovelluskauppaan. Tämä tarkoittaa, että sekä Windows 10 että Windows 10 S tukevat iTunesin mukana tuomaa Apple Music -suoratoistopalvelua sekä täysin myös iPhonea. Applekaan ei näytä riskeeraavan Windows 10 S:n suosion kanssa ja haluaa varmistaa, että sen laitteet ja palvelut toimivat Windows-koneilla.