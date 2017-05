Yli puolentoista miljoonan ateistisivu poistettiin Facebookista

Suosituin tapa valvoa sisältöä on käyttäjiin luottava joukkoistettu raportointijärjestelmä, joka sulkee tai poistaa sisältöä, mikäli tarpeeksi moni valittaa siitä. Tällainen automaattinen järjestelmä on varmasti monesti varsin pätevä, jos sisältö on kutakuinkin objektiivisesti vastoin palvelun käyttöehtoja, kuten esimerkiksi porno tai väkivaltainen sisältö.Valitettavasti monesti järjestelmää kuitenkin käytetään hyväksi, jotta tietyissä piireissä epäsuositusta näkökulmast päästäisiin eroon. Näin on ilmeisesti hiljattain tapahtunut yhdelle maailman suurimmista ateistiyhteisöistä, joka joutui massaraportoinnin kohteeksi Facebookissa.Iranilaissyntyisen entisen muslimin Armin Navabin aloittama projekti Atheist Republic on kasvanut vuosien saatossa valtaisaksi menestykseksi verkossa ja Facebookin suurimmaksi ateistisivuksi. Yli 1,6 miljoonan seuraajan Facebook-sivusta ei kuitenkaan pidetä erityisesti tietyissä uskonnollisissa piireissä. Yhteisön mukaan siihen ja sen käyttäjiin tai moderaattoreihin on kohdistettu massaraportointeja, joiden tarkoitus on sulkea keskustelu pois Facebookista.Atheist Republicin ylläpitäjät joutuivatkin alkuviikosta yllättymään, kun Facebook-sivun käyttöä oli rajoitettu. Myöhemmin tällä viikolla sivusto oli puolestaan poistettu Facebookista, mutta kolmen tunnin jälkeen palasi takaisin. Tänä aamuna sivusto oli jälleen poistunut ja nyt kymmenen tunnin jälkeen edelleen käyttäjien saavuttamattomissa.Yhteisön avulla on avustettu esimerkiksi Lähi-idässä vaarassa olevia henkilöitä, joista lienee tunnetuin on Saudi-tyttö , joka otti kuvan Mekkassa sijaitsevassa pyhässa Kaabassa paperista, jossa lukee Atheist Republic. Kaaba on islamin pyhin paikka maassa, jossa ateismista voidaan antaa kuolemantuomio.Facebookin strategia sensuuriin on ollut varsin heikko, jos tarkoituksena on ollut vähemmistöjen oikeudet ja mahdollisuudet, sillä Atheist Republicin moderaattori Allie Jackson kertoi, että sivuston 6 vuoden aikana monet kriittisesti uskonnosta puhuvat ovat joutuneet henkilökohtaisten pannojen ja sulkujen kohteeksi. Facebook-pomo Mark Zuckerberg on puhunut paljon vihapuheen poistamisesta ja maahanmuuttokritiikin sulkemisesta pois Facebookista.Facebookista jutun kirjoitushetkellä löytyy vain Atheist Republicin privaatti ryhmä