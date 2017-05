Netflixin suosituimmat sarjat maittain listattiin, Suomessa erikoinen voittaja

Sherlock Friends Narcos House of Cards New Girl

Mutta onko Netflixin katsotuin sarja House of Cards vai kenties jokin ulkopuolisen televisioyhtiön televisiosarja? Netflix itse ei jaa kovinkaan usein dataa katsojaluvuista, sillä kyseessä on tarkkaan varjeltu salaisuus. Highspeedinternet.com on kuitenkin Google Trends -analyytikan avulla kasannut suuntaa-antavan listan suosituimmista sarjoista, ja jopa listannut ne maittain.Suosituimpiin sarjoihin maailmanlaajuisesti lukeutuu muutama Netflixin alkuperäistuotanto, mutta mukana on myös BBC:n uutta tuotantoa sekä vuosituhannenvaihteen kulttisarjoja. Suomessa puolestaan suosituin HSI:n mukaan oli televisiosarja The Bridge.Kyse eli lienee hieman pienemmän amerikkalaiskanavan parin vuoden takaisesta rikosdraamasta, joka kantaa kyseistä nimeä, vaan ruotsalaisesta rikossarjasta, joka tunnetaan Suomessa nimellä Silta. Niinpä tarina ei sijoitukaan Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalle, vaan Ruotsin ja Tanskan väliselle sillalle.Suomalaisnimen lisäksi elokuva tunnetaan nimillä Bron ja Broen Ruotsissa/Tanskassa ja amerikkalaisittain nimellä The Bridge. Sarja ei kuitenkaan ole tarjolla Netflixissä Yhdysvalloissa. Ainoastaan Suomessa se oli suosituin Netflixistä katsottu sarja.Koko maailman suosituimmat sarjat löytyvät karttamuodossa alta (klikkaa suuremmaksi). Listaan ja muuhun HSI:n Netflix-luontoiseen dataan voi puolestaan tutustua HSI:n jutussa Maailmanlaajuinen Top 5