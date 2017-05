Apple osti kaikessa hiljaisuudessa suomalaisen Bedditin, löysi tiensä sänkyihin

Apple on ostanut unen seurantaan erikoistuvan, Suomesta ponnistavan Bedditin, kertoo Apple Insider . Beddit luo ohjelmistollisia ja laitteistoratkaisuja, joilla voidaan seurata ja analysoida nukkumista.Uniyhtiö kertoi asiasta kaikessa hiljaisuudessa tietosuojakäytäntöjen päivityksen yhteydessä, joka koski käyttäjien iOS-sovelluksia. Käytännössä yhtiö ilmoitti paikassa jota kukaan ei lue, että Beddit on ostettu Applen toimesta ja sen keräämät tiedot ovat nyt osa Applen tietosuojakäytäntöä.Ehkäpä Apple-sängyn saapuminen markkinoille on vielä hieman kaukaa haettua, mutta Bedditin mukana Apple on nyt mukana unitarkkailulaitteiden valmistamisessa. Bedditin sänkyyn lakanoiden alle sijoitettava laite tarkkailee unta ja tallentaa tietoja mm. nukkujan liikkeistä ja sykkeestä. Tämän jälkeen tiedot lähetetään ja esitetään iOS-laitteessa, josta käyttäjä voi tutustua esimerkiksi unen määrään ja laatuun.Apple Insider arvailee, että Apple saataa sisältää Bedditin teknologiaa esimerkiksi Apple Watchiin. Yleisemminkin Apple on ollut viime vuosina varsin kiinnostunut biometriasta, terveydentilan seurannasta ja kuntoilusta.