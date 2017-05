Amazon esitteli kosketusnäytöllä ja avustajalla varustetun älykaiuttimen

Amazon loi uuden laitekategorian 2015 kesällä esitellessään Echon. Ääniavustaja Alexalla varustettu lieriömuotoinen kaiutin on sittemmin paketoitu lisäksi pienempään Dot-pakettiin ja saanut useita haastajia kilpailevilta yrityksiltä.

Tänään Amazon on uudistanut Alexa-tuoteperhettä uudella tuotteella, joka kantaa nimeä Amazon Echo Show. Echo Show on Echon pohjalta rakennettu älykaiutin, joka osaa samat temput kuin Echo, mutta sisältää nyt myös kosketusnäytön.Tavallinen Echo perustuu täysin ääniohjaamiseen ja ainoastaan äänenvoimakkuutta voi säätää ilman puhetta. Echo Show'n kosketusnäyttö mahdollistaa monipuolisemman vuorovaikutuksen alustan kanssa, kun valinnat ja tarkastelun pystyy tekemään myös kosketusnäytöltä.Tavallisten ääniavustaja kikkojen lisäksi Echo Show'lla onnistuu mm. ääni- ja videopuhelut, sillä laitteesta löytyy 5 megapikselin kamera, 7 tuuman kosketusta tukeva näyttö sekä peräti kahdeksan mikrofonia. Puhelut ja tekstiviestit ovat ilmaisia, mutta vaativat Alexa-mobiilisovelluksen molempiin päihin.Amazon kuvailee Echo Show'ta Echon paremmaksi versioksi, jolla onnistuu kaikki mitä Echolla, mutta paremmin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi musiikin kuuntelun lisäksi käyttäjä voi tarkastella vaikkapa sanoituksia tai albumitaidetta näytöltä. Musiikin lisäksi laitteella voi nyt katsoa myös YouTube-videoita ja tarkastella kalenteria.Laitteen tekniikkaan kuuluu 7 tuumaisen kosketusnäytön ja 5 megapikselin kameran lisäksi Intel Atom x5-Z8350 -suoritin, WiFi 802.11n kaksitaajuustuki ja kaksi 2-tuuman stereokaiutinta. Hintaa laitteella on 229.99 dollaria ja ennakkotilaukset alkavat heti. Toimitukset alkavat kesäkuun 28. päivä. Suomen saatavuudesta ei ole tässä vaiheessa tietoa.