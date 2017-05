Samsungin Bixby ei kelvannut omaan Harman-kaiuttimeen, tilalla Microsoftin Cortana

Harman Kardon on julkaisemassa ääniavustajalla varustettua kaiutinta, joka tulee suoraan kilpailemaan mm. Amazon Echon ja Google Homen kanssa. Samsung osti Harmanin jättimäisessä kaupassa alkutalvesta, joten tietysti laitteesta löytyy Samsungin uusi Bixby-avustaja, vai?

Itseasiassa ei löydy. Windows-sovelluksiin ja -laitteistoon keskittyvä Thurrott.com on bongannut Harmanin sivustolta kuvia tulevasta ja sillä hetkellä julkistamattomasta laitteesta, jossa sitä mainostetaan täysin toisella ääniavustajalla. Kyseessä onkin Microsoftin Windowsille kehittämä Cortana.Mahdollisesti tuotteen kehitys oli jo marraskuussa omistuksen siirtyessä Samsungille niin pitkällä, ettei muutoksia avustajaan ollut mahdollista tehdä. Toinen todennäköinen vaihtoehto on, että Samsungin Bixby ei ole vielä siinä vaiheessa, että se pystyisi haastamaan Cortanan, Sirin, Alexan tai Google Assistantin tällä osa-alueella.Laite esiteltiinkin virallisesti pian tämän jälkeen Windows-blogissa , joskin kaikki detaljit eivät ole vielä selvinneet.Itse laite vaikuttaa olevan kovin samanlainen mm. Amazonin Echon kanssa. Laitteen päällystä on pyörivä ja toimii Echon tavoin ainakin äänenvoimakkuuden muuttamiseen. Cortanan lisäksi laite pystyy tuottamaan 360 asteen ääntä, sekä vastaanottamaan ja soittamaan Skype-puheluita. Cortanan avulla onnistuu mm. musiikin soittaminen, kalenterimerkinnät, muistutukset, uutisten toisto sekä liikenneraportit.Sivuston mukaan laite saapuu valitettavasti myyntiin vain Yhdysvalloissa. Hinta- ja saatavuustietoja ei tosin kerrota sen tarkemmin.