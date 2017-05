Applelta ensi kuussa Sirillä ja kosketusnäytöllä varustettu haastaja Amazon Echolle?

Ääniavustajalla varustetut kaiuttimet ovat nousseet kovaan suosioon sitten 2015 kesällä julkaistun Amazon Echon jälkeen. Googlen vastaus on ollut uudella Google Assistantilla varustettu Google Home ja viimeksi tänään Samsungin omistama Harman on esitellyt oman Cortanalla varustetun laitteensa. Yksi merkittävä nimi kuitenkin uupuu tästä joukosta – Apple.

Huhut kuitenkin kertovat, että suurella todennäköisyydellä Apple liittyy joukkoon jo ensi kuussa. Luotettu markkina-analyytikko KGI Securitiesin Ming-Chi Kuo on arvioinut, että 50 prosentin todennäköisyydellä Apple esittelee oman Sirillä varustetun älykaiuttimen tulevassa WWDC-konferenssissa.Kuon mukaan laite tukee mm. AirPlay-ominaisuutta sekä Beats-brändättyä akustiikkaa, mutta kuten BGR huomioi , niin esimerkiksi kosketusnäytön liittäminen tähän laitteeseen voi olla hyvinkin mahdollista ottaen huomioon Apple-pomo Phil Schillerin kommentit Gadget 360:lle . Schiller kommentoi Google Homen ja Amazon Echon kaltaisia laitteita kovin puhein, koska niissä ei ole kosketusnäyttöä.Kyseisenlaista tuotetta odotetaan myös Amazonilta, jonka mobiilivuodoista tuttu Evan Blass esitteli kuvassa (alla) pari päivää sitten.Kuon mukaan laite on arvokkaampi kuin Amazon Echo, joten kenties 179 dollarin hintaan on saatu mahdutettua kosketusnäyttö. Suorituskyky on puolestaan parin kolmen vuoden takaisten iPhone-mallien luokkaa ja kaiutin koostuu yhdestä bassoelementistä ja seitsemästä diskanttielementistä.Apple järjestää erityisesti kehittäjille suunnatun WWDC-konferenssin 5. - 9. kesäkuuta. 5. päivä Tim Cook pitää konferenssin avajaispuheen, jossa yleensä nähdään myös muutamia tuotelanseerauksia. Niihin ei tavallisesti kuulu kuitenkaan uusia iPhone- tai iPad-laitteita, vaan Mac-laitteita ja muita tuotteita.