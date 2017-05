Elon Muskin hurja suunnitelma – Lähettää yli 4000 satelliittia avaruuteen

Elon Muskin mukaan SpaceX aikoo lähettää avaruuteen vuodesta 2019 alkaen satelliitteja, joiden avulla on tarkoitus luoda konstellaatio maailmanlaajuisen verkkoyhteyden luomiseksi. Internet-satelliitteja on tarkoitus lähettää avaruuteen 4 425 kappaletta.

Ensimmäinen prototyyppisatelliitti on tarkoitus lähettää avaruuteen Maata kiertävällä radalle jo tämän vuoden aikana. Toinen testisatelliitti on menossa avaruuteen heti vuoden 2018 alussa. Mikäli kaikki menee hyvin, voi varsinaisten satelliittien lähettäminen alkaa vuonna 2019. Projektia ei saada tietenkään maaliin hetkessä, vaan konstellaation on tarkoitus olla valmis vuonna 2024.Satelliittien varaan rakennettava Internet-yhteys vaikuttaisi kiinnostavan teknologiayhtiöitä Piilaaksossa laajemminkin. Facebook ja Google ovat testanneet erilaisia lennokkeja ja kaasupalloja, mutta esimerkiksi Apple vaikuttaisi olevan kiinnostunut myös Internet-satelliiteista