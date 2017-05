YouTuben ulkoasu uudistuu – Kokeile sitä täällä

täytti vappuna 12 vuotta ja nettivideojätti on nyt sen kunniaksi ottamassa käyttöön verkkosivuillaan uuden käyttöliittymän. Uusi käyttöliittymä noudattaa Googlen laajalti käyttämää Material Design -muotokieltä, mikä tuo ilmavuutta sivustolle, mutta peruskäyttökokemus ei olennaisesti ole muuttunut aiemmasta.

Käyttöliittymäuudistuksen lisäksi sivustolle on lisätty muutamia uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi vaalean ulkoasun sijaan käyttäjät voivat käyttää sivustoa mustanpuhuvana. Tumma Dark Mode -teema helpottaa käyttöä erityisesti pimeässä tai iltahämärässä, kun näytön lähettämä runsas valo ei ärsytä silmiä.Sivusto on uudistunut myös teknisesti, sillä YouTuben toteutuksessa on siirrytty Googlen omaan Polymer-nimiseen JavaScript-kirjastoon . Polymerin eduksi sanotaan se, että rakennettujen komponenttien uusiokäyttö muualla onnistuu erittäin nopeasti ja tehokkaasti, minkä ansiosta verkkopalveluiden kehityksen nopeutta voidaan kiihdyttää aiemmasta.