Netflixin tulevasta Marvel-sarjasta julkaistiin ensimmäinen traileri, katso täältä

Netflixin ja Marvelin välinen yhteistyö on tuottanut viimeisen parin vuoden aikana monta huipputason sarjaa. 2015 julkaistiin Daredevil ja Jessica Jones, 2016 mukaan liittyi Luke Cage ja tänä vuonna ensi-illan sai Danny Rand eli Iron Fist. Netflixin ja Marvelin välinen yhteistyö on tuottanut viimeisen parin vuoden aikana monta huipputason sarjaa. 2015 julkaistiin Daredevil ja Jessica Jones, 2016 mukaan liittyi Luke Cage ja tänä vuonna ensi-illan sai Danny Rand eli Iron Fist.

Tänä vuonna on tulossa vielä lisääkin Marvel-sisältöä, kun Netflixiin saapuu, tiettävästi loppuvuodesta, odotettu The Punisher, mutta sitä ennenkin pääsee nauttimaan vielä yhdestä Marvel-sarjasta.



Kyse on elokuussa julkaistavasta The Defenders -sarjasta, jossa nähdään edellä mainittujen sarjojen sankareita. Nyt sarjasta on julkaistu ensimmäinen virallinen traileri.



Sarjassa nähdään tietysti mm. Charlie Cox Daredevilinä, Krysten Ritter Jessica Jonesina, Mike Colter Luke Cagena sekä Finn Jones Iron Fistinä. Nämä supersankarit ovat liittoutuneet tavoitteenaan pelastaa New York.



Kahdeksan jakson ensimmänen kausi saapuu Netflixiin elokuun 18. päivä.