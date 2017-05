Mielpide: Hidas reagointi tappaa kotimaiset kaupat - myös verkossa

Tämä ei tietenkään koske kaikkia toimialoja - mutta jatkuvasti yhä useampia. Ja tuntuu, että tässä kisassa kotimaiset ja etenkin perinteiset toimijat ovat täysin hukassa.Viime vuoden ylivoimaisesti isoin, lähes kaikkialle näkynyt trendi, oli eittämättä kesällä julkaistu, joka pyyhkäisi maapallon yli hetkessä, pistäen sadat miljoonat ihmiset kävelemään puhelin kourassaan pitkin maita ja mantuja, jahdaten virtuaalisia otuksia puistoista, rannoilta ja kaupunkien kaduilta. Mutta ensimmäiset aihetta liipanneet fyysiset tuotteet, kuten vaikkapa t-paidat, lelut, jne antoivat odottaa itseään. Kansainvälisissä verkkokaupoissa trendi näkyi heti -ja muut kauppapaikat suorastaan pullistelivat tarjontaa jo pelin lanseerauksen jälkeen, mutta sekä kotimaiset perinteiset verkkokaupat että fyysiset lelukaupat ammottivat tyhjyyttään. Elokuun koittaessa muistan käyneeni keskustelun paikallisen suureen ketjuun kuuluvan lelukaupan myyjän kanssa, jonka vastaus tiedusteluuni oli lähinnä syvä ja kyllästynyt huokaus ja jotain-tasoista.Vastaavia ilmiöitä näkyy nykyisinkin, vaikkakin ehkä pienemmässä mittakaavassa. Otetaan nyt vaikkapa esimerkkinä esiteini-ikäisten ja hieman sitä vanhempien keskuudessa jostain syystä käsiin räjähtänytsuosio. Kyseessä on siis kuulalaakeroitu "stressilelu", joka maksaa muutamasta eurosta muutamaan kymppiin, hieman materiaalista ja ominaisuuksista riippuen. Kyseinen lelu on käytännössä hyrrä ilman mitään mallisuojaa, joten kuka tahansa voi niitä valmistaa ja myydä. Ainoat kaupat, jotka trendiin ovat kotimaassa vastanneet ovat olleetsekä ruotsalainen, joiden kummankin varastot ovat tyhjänä ja vastaus tiedusteluihin on "viikon, ehkä muutaman viikon toimitusajalla.. ehkä".Isoissa kivijalkamyymälöissä vastaus on ollut. Jolloin trendi lienee jo ohi.Ongelma on se, että vanhan maailman lait eivät enää päde tietyissä jutuissa. Aiemmin ostajat tekivät tilauksia kuukausien, jopa vuoden päähän, arvioiden menekkiä ja tehden varauksia. Toki, jotkut trendit on helppo ennakoida - uudetelokuvat tiedetään, niiden ensi-iltojen ajankohdat tiedetään ja niihin liittyviä tuotteita voi tilata jo varastoon valmiiksi.Muttasynnyttämät trendit ovatkin täysin oma lukunsa - alue, jota ei voi ennakoida, eikä kontrolloida. Ja niihin on pakko pystyä reagoimaan, jos haluaa, että kauppa ei karkaa Amazoniin ja kiinalaisiin verkkokauppoihin.Sekä lelut että erilaiset pienet gadgetit edustavat tässä keihäänkärkeä, mutta muoti on kulkemassa samaa rataa - vaatetalojen muotinäytökset ja visiot tulevan vuoden trendeistä pitävät vielä osittain paikkaansa, mutta Instagramin ja YouTuben tähdet voivat luoda paljon isompia trendejä sielläkin, paljon nopeammin. Ja noihin reagointi vaatii sekä kivijalkakaupoilta että verkkokaupoilta uudenlaista reagointikykyä.Puhtaimmillaan kauppaketjujen pitäisi pystyä lähettämään ostajansa Kiinaan tehtaalle nukkumaan tuotantolinjan viereen heti uuden trendin synnyttyä, kuskaamaan sieltä lentorahtina seuraavana päivänä ensimmäinen erä kauppoihin myytäväksi ja huolehtia siitä, että tuotanto saadaan välittömästi - eikä 6kk viiveellä - myös jatkossa kaupan tiskille. Kun kysyntä on alkuvaiheen huipussaan, eivät rahtikustannukset tai lopputuotteen hinta ratkaise, vaan reagoinnin nopeus.Ongelmaksi hidas reagointi "mikrotrendeihin" muodostuu, kun kuluttaja lopettaa lopullisesti uskomisen sekä kivijalkaliikkeisiin että kotimaisiin verkkokauppoihin ja suuntaa ostoksensa automaattisesti ulkomaisiin verkkokauppoihin. Tällöin peli on kotimaisen kaupan näkökulmasta menetetty.