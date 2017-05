Kauan odotetun Stephen Kingin Musta Torni -elokuvan traileri julkaistiin

Stephen Kingin The Dark Tower -kirjasarjaan perustuvasta elokuvasta on vihdoin saatu videomateriaalia. Stephen Kingin The Dark Tower -kirjasarjaan perustuvasta elokuvasta on vihdoin saatu videomateriaalia.

Scifiä, länkkäriä, kauhua ja fantasiaa yhdistelevän elokuvan on ohjannut tanskalainen Nikolaj Arcel. Rooleissa nähdään mm. Idris Elba, Matthew McConaughey ja Tom Taylor.



Mustan Tornin ensi-ilta on 4. elokuuta. Kirjasarjasta on tekeillä myös televisiosarja, jonka ensi-ilta on kaavailtu ensi vuodeksi.