Antennitelevisio mullistuu pian – Varaudu ainakin näihin asioihin

Antennitelevisioverkossa siirrytään toukokuun puolivälissä uuteen toimilupakauteen, minkä johdosta kanavien näkyvyyteenkin tulee isoja muutoksia aiempaan. Muutosten konkreettisista vaikutuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta hieman tietoa on nyt paljastunut.

Ensinnäkin MTV3- ja Nelonen-kanavat siirtyvät kanavanippuun A, joka on tähän asti ollut varattuna Yleisradion kanavien käyttöön. Nelosta ja MTV3:a on esitetty kanavanipussa B, jonka peittoalue on kuitenkin sama kuin A:ssa, joten muutos ei tuota muutoksia näkyvyysalueisiin. Lähetystaajuuden muuttumisen takia kanavat pitää hakea uudelleen 17. toukokuuta.



DNA ilmoitti vuorostaan, että se siirtää kaikki sen myymät maksu-TV-kanavat DVB-T2-tekniikkaan. Välitystekniikan muuttumisen takia antennitelevisioasiakkaalta vaaditaan DVB-T2-viritintä (televisio tai digiboksi; Varmin valinta on Antenna Ready HD -hyväksytty laite) mikäli hän aikoo jatkossakin katsoa DNA:n myymiä maksukanavia. Tehokkaampi DVB-T2-tekniikka lisää lähetyskapasiteettia ja mahdollistaa myös HD-laatuisen kuvan lähettämisen antenniverkossa.



Muutoksen myötä maksu-tv-kanavien määrä ja niiden näkyvyysalue "yhtenäistyy". Jatkossa antenniverkon kaikkien maksu-tv-kanavien näkyvyysalue kattaa 85 prosenttia väestöstä. Näkyvyysalueen ulkopuolella kanavia ei voi katsoa antennitelevisioverkon kautta, vaan verkkoyhteyden välityksellä DNA TV -sovelluksella ja uudella DNA TV-hubilla.