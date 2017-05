Käsikonsolit elävät: Nintendo esitteli 2DS XL:n

Käsikonsolimarkkinoiden voisi kuvitella olevan jo historiaa älypuhelimien takia, mutta ainakin Nintendo jaksaa edelleen panostaa tähän tuotekategoriaan. Japanilainen pelijätti nimittäin esitteli viime viikolla uuden Nintendo 2DS XL:n. Alkuperäinen 2DS tuli markkinoille vuonna 2013. Käsikonsolimarkkinoiden voisi kuvitella olevan jo historiaa älypuhelimien takia, mutta ainakinjaksaa edelleen panostaa tähän tuotekategoriaan. Japanilainen pelijätti nimittäin esitteli viime viikolla uuden:n. Alkuperäinen 2DS tuli markkinoille vuonna 2013.

Nintendo 2DS XL on siis päivitetty versio kaksiulotteisia pelejä toistavasta 2DS-käsikonsolista, kun taas 3DS-konsolit mahdollistavat käsikonsolipelien pelaamisen stereoskooppisena 3D:nä. Uudessa 2D XL -mallissa on yhtä kookas näyttö kuin 3DS XL:ssä ja lisäksi suorituskykyä on yhtä paljon. 2D-versiossa on myös NFC-tuki, mikä mahdollistaa yhteensopivuuden amiibo-hahmojen kanssa.



Uuden käsikonsolin hinta tulee olemaan Yhdysvalloissa 150 dollaria. Konsoli tulee kauppoihin eri puolilla maailmaa kesän aikana.