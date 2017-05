Netflixin suosikkisarja House of Cardsin viidennen kauden traileri julkaistiin

House of Cardsin viides tuotantokausi saapuu Netflixiin tässä kuussa.Kevin Spaceyn näyttelemä Frank Underwood kampanjoi trailerissa Joel Kinnamanin Will Conwaytä vastaan paikasta Valkoisessa talossa. Sarjan luoja Beau Willimon tunnetaan äänekkäänä Trump-kriitikkona, mikä voi myös näkyä tulevan kauden jaksoissa.House of Cardsin viidennen tuotantokauden on määrä saada ensi-iltansa Netflixissä 30. toukokuuta.