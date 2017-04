Hakkerit vuotivat jaksoja Netflixin kesäkuussa ensi-iltansa saavasta Orange is the New Black -tuotantokaudesta

TheDarkOverlord-hakkeriryhmä aikoo jatkaa vuotoja myös Orange is the New Black -sarjan jälkeen. Asiasta uutisoi TorrentFreak

TheDarkOverlord kertoo saaneensa Orange is the New Black -sarjan tulevia jaksoja käsiinsä tv-sarjan jälkituotantovaiheesta. Tv-sarjojen jaksoja on vuodettu etukäteen ennenkin, mutta harvoin näin reilusti ennen ensi-iltaa. Sarjan viidennen tuotantokauden oli tarkoitus saada ensi-iltansa Netflixissä 9. kesäkuuta.TorrentFreakin mukaan hakkeriryhmä vaati ennen vuotoa sarjan jälkituotannosta vastaavaa Larson Studiosia maksamaan 50 Bitcoinia, jotta vuotoa ei tapahtuisi. Tuotantoyhtiö ei kuitenkaan maksanut summaa hakkerien vaatimassa aikataulussa. Twitterissä hakkeriryhmä kertoo julkaisevansa materiaalia myös tulevaisuudessa.