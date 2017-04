Bitcoinin arvo nousi kaikkien aikojen ennätyslukemiin

Kirjoitushetkellä Bitcoinin arvo on noin 1300 dollaria eli noin 1200 euroa. Eilen yhden Bitcoinin arvo oli korkeimmillaan noin 1340 dollaria. Aiempi ennätys oli maaliskuun alkupuolelta, kun arvo kävi noin 1325 dollarissa.Bitcoinin arvo on heilahdellut tämän vuoden aikana viime vuotta enemmän, mutta arvo on silti noussut alkuvuoden aikana 40 prosentilla.Bitcoin on saanut vakautta Japanin hyväksyttyä virtuaalivaluutan lailliseksi maksuvälineeksi . Myös Venäjällä saatetaan tulevaisuudessa suhtautua Bitcoiniin aiempaa myötämielisemmin. Viime kuussa Bitcoinin arvo ohitti ensimmäistä kertaa kullan arvon.