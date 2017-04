Apple Music uudistuu jälleen – Tänä vuonna siitä tulee videopalvelu

Apple Music -suoratoistopalvelu uudistuu jälleen tänä vuonna kun Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmästä esitellään uusi versio. Asia tuli ilmi Jimmy Iovinen työnkuvaa. -suoratoistopalvelu uudistuu jälleen tänä vuonna kun Applen iOS-mobiilikäyttöjärjestelmästä esitellään uusi versio. Asia tuli ilmi Bloombergin tekemästä henkilökuva-artikkelista , jossa esitellään Applen musiikkistrategiasta vastaavantyönkuvaa.

Palveluna Apple Music täyttää pian vasta kaksi vuotta, mutta siitä huolimatta se on ehditty uudistaa jo kertaalleen ennen tulevaa päivitystä. Ensimmäisessä uudistuksessa parannettiin palvelun ongelmallisena pidettyä käyttöliittymää, mutta tänä vuonna fokuksessa on uudet sisältöformaatit, erityisesti video. Applen tavoitteena on luoda Apple Musicista kokonaisvaltainen populaarikulttuurin kuluttamiseen sopiva palvelu.



Spotify on myös yrittänyt muuttaa palveluaan videoiden suuntaan, mutta toistaiseksi saavutukset ovat jääneet melko pieniksi eikä videosisältöä promota erityisen näkyvästi sovelluksessakaan. Apple aikoo kuitenkin toimia päinvastoin ja sillä onkin käynnissä paljon omaan videosisältötuotantoa.