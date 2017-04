Pörssiin listautuu taas suomalainen peliyhtiö

Suomalainen pelistudio Remedy kertoi huhtikuun puolessa välissä aikeistaan Suomalainen pelistudiokertoi huhtikuun puolessa välissä aikeistaan julkaista uusia pelejä jatkossa myös PlayStation 4 -pelikonsolille . Tähän mennessä Remedyn pelejä on voinut pelata pääasiassa Microsoftin järjestelmissä. Se ei ollut Remedyn ainoa iso uutinen.

Pelistudio aikoo nimittäin listautua pörssiin Nasdaq First North -listalle. Samalla yhtiö harkitsee uuden pääoman keräämistä listautumisannin muodossa. Nykyisten suunnitelmien mukaan listautuminen tapahtuisi kuluvan vuoden toukokuun aikana. Hankitut varat Remedy aikoo investoida pelikehitykseen sekä uusien pelien kaupallistamiseen.



Remedyn mukaan se on aikeissa siirtyä uuteen liiketoimintamalliin, joka nojaa aiempaa enemmän laajempaan tuoteportfolioon. Viime vuonna julkaistu Quantum Break -hittipeli siivitti Remedyn liikevaihdon 16,4 miljoonaan euroon ja yhtiön liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa.



Aiemmin keväällä Next Games -pelistudio ilmoitti listautumisesta First North -listalle.