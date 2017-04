Nokia ja Lucasfilm yhdistivät voimansa tuottaakseen Star Wars -sisältöä

Nokian OZO-kameralla on tarkoitus kuvata faneille VR-sisältöä tulevasta Star Wars: The Last Jedi -elokuvasta.

Nokia ja The Walt Disney Studios solmivat monivuotisen sopimuksen, jonka tarkoituksena on tuoda faneille Star Wars -elokuvia täydentäviä VR-kokemuksia. Luvassa on mm. OZO-kameralla kuvattuja videoita kulissien takaa.Monivuotisen sopimuksen myötä Nokian on tarkoitus kuvata VR-materiaalia myös Disneyn muista lähivuosien elokuvista.Sopimus ei ole Nokialle ensimmäinen laatuaan, sillä yhtiö on aiemmin kuvannut VR-materiaalia mm. Pete ja lohikäärme Elliott-, Liisa Ihmemaassa 2- ja Viidakkokirja-elokuvista.