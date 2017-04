Miljardiklubiin tulossa jälleen uusi nettipalvelu – Oletko sinä liittynyt?

Miljardin käyttäjän raja on nettipalveluille tietynlainen suuri tavoite, jonka kaikki tietysti haluaisivat saavuttaa, mutta vain harva siihen todellisuudessa kykenee. Facebookia voidaan pitää yhtenä kaikkein menestyneimpänä nettipalveluyhtiönä, sillä sillä on jo kolme maagisen rajan ylittänyttä palvelua: Facebook, Messenger ja WhatsApp.

Ei tarvitse välttämättä odottaa kovinkaan kauaa kunnes listaan voidaan lisätä vielä neljäskin palvelu: Instagram. Retro-filttereillä iPhone-käyttäjät villinnyt kuvajakopalvelu on laajentunut jo 700 miljoonan käyttäjän yhteisöksi , joka toimii myös erittäin tehokkaana markkinointikanavana. Neljä kuukautta sitten Instagramilla oli 600 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa, joten kova kasvuvauhti on edelleen päällä.Kasvu on itse asiassa vain kiihtynyt jatkuvasti, joten Instagram on kasvun suhteen edelleen tukevasti eksponentiaalisella käyrällä.Facebookin lisäksi ainakin Googlella on hallussa palvelu, jolla on yli miljardi aktiivista käyttäjää (YouTube).