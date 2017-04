Tässä ovat HBO:n kevään uutuussarjat

Huhtikuun myötä HBO Nordic -suoratoistopalveluun on alkanut tippua uutta sisältöä kaikkien tilaajien katsottavaksi. Vuoden kohokohta lienee kuitenkin heinäkuun 16. päivä, jolloin alkaa Game of Thronesin seitsemäs tuotantokausi. Huhtikuun myötä-suoratoistopalveluun on alkanut tippua uutta sisältöä kaikkien tilaajien katsottavaksi. Vuoden kohokohta lienee kuitenkin heinäkuun 16. päivä, jolloin alkaaseitsemäs tuotantokausi.

Nörttihuumorin ja ystäville HBO:lla on tarjota Silicon Valley -televisiosarjasta neljäs tuotantokausi, joka alkoi tämän viikon maanantaina. Tuotantokauteen kuuluu tuttuun tyyliin 10 jaksoa, jotka ilmestyvät palveluun tästä eteenpäin aina maanantaisin. Politiikkaa satiirisin keinoin käsittelevästä Veepistä on myös alkanut kuudennen tuotantokauden jaksot. Maanantaisin ilmestyy myös The Leftoversin kolmannen kauden jaksot.



Muita tämän kevään uutuuksia ovat Margaret Atwoodin Orjattaresi-romaaniin perustuva The Handmaid's Tale (uudet jaksot keskiviikkoisin), Fargon kolmas kausi (torstai) ja 70-luvulle sijoittuva ja vastarintaliikemaailmaa kuvaava Guerrilla (uudet jaksot perjantaisin).