Twitter panostaa yhä enemmän videosisältöön, NFL:n tilalle UFC?

Twitteriä on syytetty umpisurkeasta kehitystahdista, sillä yhtiö ei ole tuonut käyttäjille juurikaan uusia, tai ainakaan halutuimpia, ominaisuuksia. Yhtiö onkin pyrkinyt uudistamaan bisnestään täysin toisella tavalla – live videolla.

Twitterin viimeisen vuoden tärkeimmät diilit on tehty esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan sekä elektronista urheilua tuottavan ESL:n kanssa suorien videolähetysten tuomiseksi alustalle. Twitterissä esitetään siis televisio-ohjelmia, ja erityisesti urheilua, sen lisäksi, että siellä käydään keskustelua 140 merkin rajoittamana.Nyt yhtiöstä kerrotaan BuzzFeed Newsille , että Twitter pyrkii tuomaan käyttäjille viihdettä, urheilua ja uutisia videomuodossa vuorokauden ympäri. NFL-sopimus menetettiin Amazonille, mutta tilalle on suunnitteilla kiinnostavaa sisältöä.Yksi merkittävimmistä kiinnostuksen kohteista on UFC, jonka MMA-ottelut (Mixed Martial Arts) ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan valtaisasti. Viime vuonna UFC myytiin peräti 4 miljardilla dollarilla.