Spotify laajenee laitekehitykseen – Haastaa Applen?

Vaikuttaisi siltä, että Spotify haluaa laajentua suoratoistopalvelusta laitteistosuunnittelun puolelle. Yhtiö nimittäin Vaikuttaisi siltä, ettähaluaa laajentua suoratoistopalvelusta laitteistosuunnittelun puolelle. Yhtiö nimittäin hakee vanhempaa tuotesuunnittelujohtajaa , uuden "tuotekategorian määrittelevän laitteen" kehittämiseen. Spotify vertasi tuotteensa vaikuttavuutta Amazonin Echoon, Pebble Watchiin ja Snap Spectaclesiin.

Työpaikkailmoituksen levittyä julkisuuteen, se poistettiin nopeasti Spotifyn sivuilta. On mahdotonta sanoa, mitä Spotify tarkalleen ottaen on kehittämässä, mutta arvatenkin se liittyy jollakin tapaa musiikkiin ja todennäköisesti sen kuunteluun. Kyseessä voisi olla esimerkiksi Applen AirPodien kaltaiset langattomat nappikuulokkeet. Toisaalta kyse voi olla myös jostakin sellaisesta laitteesta, jota ei ole edes markkinoilla vielä.



Spotify hakee samanaikaisesti riveihinsä henkilöä, jolla on kokemusta digitaalisten laitteiden puheohjauksesta. Voi siis hyvinkin olla niin, että tulevaa laitetta on mahdollista ohjata Amazon Echon tyyliin.



Tuotekehitysjohtajan etsiminen viittaa kuitenkin siihen, että laitteen kehitys on vielä lähtökuopissa, joten markkinoille se tuskin tulee hetkeen.