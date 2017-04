Lennokkikuvaukseen uusi ulottuvuus – DJI tuo myyntiin katselulasit

Kauko-ohjattavia koptereita kehittävä DJI on tuonut markkinoille Goggles-videolasit, jotka muistuttavat ulkoisesti hyvin paljon virtuaalitodellisuuden katseluun tarkoitettuja VR-laseja. Kauko-ohjattavia koptereita kehittäväon tuonut markkinoille Goggles-videolasit, jotka muistuttavat ulkoisesti hyvin paljon virtuaalitodellisuuden katseluun tarkoitettuja VR-laseja.

DJI Goggles -lasit on kuitenkin tarkoitettu yhtiön lennokkien lähettämän videostriimin katseluun. "Kypärän" ansiosta katsoja pystyy uppotumaan paljon syvemmin näkemiinsä maisemiin kuin tavallisesti. Lisäksi laseista löytyy pään liikkeitä seuraavat anturit, joiden välittämän tiedon pohjalta lennokin kameran asento muuttuu. Katsoja voi siis ohjata kameraa päänsä avulla ja katsoa mihin tahansa häntä huvittaa.



Kopterin ohjaaminen tapahtuu kuitenkin edelleen tavallisen kauko-ohjaimen avulla.



Videostriimi välitetään laseihin langattomasti (luonnollisesti) ja mitä kauempana kopteri on, sitä heikompaan laatuun katsojan on tyydyttävä. Lyhyillä etäisyyksillä videota voi katsoa Full HD -tasoisena ja pidemmillä etäisyyksillä HD-tasoisena.



Lasit tulevat myyntiin 20. toukokuuta ja hintaa niillä on 449 dollaria.